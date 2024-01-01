В РФ вступили в силу новые правила переработки упаковки

Заказать переработку тары можно будет на созданной электронной торговой площадке Российского экологического оператора только у внесенных в перечень компаний-утилизаторов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Производители и импортеры упаковки товаров в России начнут отвечать за ее переработку с 1 января 2024 года. Для этого они могут нанять уполномоченные компании или заплатить экологический сбор, ставки которого в 2024 году не меняются.

"За вывоз и захоронение миллионов тонн неперерабатываемой упаковки платят частные лица, а не компании, которые создают эти огромные горы мусора. Новые правила перевернут ситуацию с головы на ноги, сборы будут взиматься по принципу "загрязнитель платит". Собранные средства мы направим на расширение существующих и создание новых мощностей по переработке отходов. Это поможет нам быстро снижать объемы захоронения: если сегодня на полигоны уезжает до 80% твердых коммунальных отходов, то к 2030 году этот поток мы снизим до 50%", - заявил ТАСС генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Соответствующие изменения в закон о расширенной ответственности производителей (РОП) вышли за подписью Владимира Путина летом 2023 года. В 2025 году производители должны будут отвечать за утилизацию 55% выпущенной упаковки, в 2026 году - 75%, с 2027 года - за весь объем.

Заказать переработку упаковки можно будет на созданной электронной торговой площадке РЭО только у внесенных в перечень компаний-утилизаторов, которые подтвердили свои мощности после проверок.

По закону утилизация отходов означает их использование для производства товаров или продукции, выполнения работ. Утилизация включает и варианты повторного применения: рециклинг - повторное применение отходов по прямому назначению, регенерацию - возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки, рекуперацию - извлечение полезных компонентов для их повторного применения. Также правительство утвердило "конвертор" для участников РОП. В постановлении прописаны виды продукции, которые могут быть произведены после переработки отходов. Это позволит исключить факты недобросовестного или некачественного выполнения РОП производителей и импортеров товаров и упаковки.

Рост цен

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс" ранее опровергла подсчеты Национального союза производителей молока о росте цен на товары из-за ставок экосбора. По их данным, цены на товары вырастут не более чем на 1% после января 2024 года.

Кроме того, были проведены расчеты роста стоимости товаров при стопроцентном нормативе утилизации. Например, к 2026 году молоко "Домик в деревне" по цене 103,43 рубля подорожает на 0,05% от стоимости товара, макароны "Макфа" по цене 79,9 рубля - на 0,02%, мука "Старооскольская" по цене 118,8 рубля - на 0,01%. Также для небольшой комбинированной упаковки сока "Фрутоняня" стоимостью 40 рублей экосбор составляет 0,6 копейки или 0,01% от цены продукта. Даже если ставка будет 22,5 рубля за тонну при нормативе 100%, то экосбор составит для такого продукта 27,2 копейки, или 0,68% к цене продукта. Для больших упаковок комбинированной упаковки показатели будут еще ниже.