В России смогут вводить спецтарифы на электроэнергию для майнеров

Мера коснется только тех потребителей, энергопотребление которых из-за майнинга существенно выше среднего значения по региону

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские регионы с 1 января 2024 года смогут переходить на дифференцированный тариф на электроэнергию - в зависимости от объемов потребления. Это позволит повышать тарифы для потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях.

В декабре 2023 года правительство утвердило новый порядок определения предельной величины перекрестного субсидирования - с 1 января 2024 года региональные власти должны будут перейти на дифференцированный тариф на электроэнергию в случае, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. Однако тарифы на электроэнергию с этой даты не изменятся - их уровень, как и прежде, будет меняться с 1 июля.

Постановление правительства РФ предусматривает индексацию предельной величины перекрестного субсидирования. Индексация происходит в тех регионах, которые установили тарифы на электроэнергию для населения с применением социальной нормы потребления или дифференциацией по объемам потребления. Такая мера позволит исключить учет в тарифах для прочих потребителей перекрестное субсидирование, формируемое за счет серого майнинга, где потребляется значительный объем электроэнергии по низким тарифам, по которым не осуществляется отчисление налогов, поясняли ТАСС в ФАС.

Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс заявлял, что изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется только тех потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях и энергопотребление которых существенно выше среднего значения по региону. Он отмечал, что возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан.

В ФАС считают, что дифференцированные тарифы на электроэнергию защищают добросовестных потребителей, которые используют ее только для бытовых нужд. При этом для населения они будут утверждаться с учетом строгих ограничений индекса платы граждан. ФАС отменит решения региональных органов, если были нарушены предельные уровни тарифов.

Правительство РФ в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Согласно постановлению, уполномоченные органы субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию. При этом допускается дополнительная дифференциация тарифов в зависимости от объема потребления. Наряду с этим субъект РФ получает право определять разные тарифы для определенных категорий потребителей. Дифференцированные тарифы на электроэнергию введены как минимум в семи регионах России.