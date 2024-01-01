В Грузии запретили импорт выпущенных до 2013 года автомобилей

При этом власти республики разрешат регистрацию машин, купленных за рубежом и отправленных в страну до 1 декабря 2023 года

ТБИЛИСИ, 1 января. /ТАСС/. Власти Грузии с 1 января ввели запрет на регистрацию автомобилей, которые произведены до 2013 года. Соответствующее постановление принято правительством республики.

Это решение было принято в связи с внедрением для автомобилей стандарта Евро 5 и в рамках борьбы с загрязнением воздуха. Нововведение не будет касаться уже зарегистрированных в Грузии автомобилей, выпущенных до 2013 года, а также машин, предназначенных для реэкспорта или транзита.

Вместе с тем власти сделали исключение для таких автомобилей, произведенных до 2013 года, которые были куплены за рубежом, погружены в контейнер и отправлены в Грузию до 1 декабря 2023 года, однако в республику они доедут после 1 января 2024 года. Им в регистрации не будет отказано.

Идея ввода запрета на импорт автомобилей, произведенных до 2013 года, принадлежит премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в республике по состоянию на 2022 год зарегистрировано более 1,5 млн автомобилей, более 635 тыс. машин с бензиновым двигателем, более 300 тыс. - с дизельным.