На Украине вступил в действие второй этап земельной реформы

С 1 января право на покупку земли в стране приобретут юридические лица, а лимит на размер продаваемой земли увеличат со 100 до 10 тыс. га

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Очередной этап либерализации земельных правоотношений вступает в действие на Украине. С 1 января 2024 года право на покупку земли в стране приобретут юридические лица, а лимит на размер продаваемой земли увеличат со 100 до 10 тыс. га.

Рынок земли открылся на Украине в 2021 году. Отмена моратория на продажу земли, обсуждавшаяся почти 20 лет, вызывала большие опасения в обществе и подвергалась ожесточенной критике оппозиции. Оппоненты заявляли об опасности скупки земли олигархами и угрозе распродажи украинских черноземов иностранцам. Согласно опросам, более 60% населения были против отмены моратория. Но в 2020 году, когда земельная реформа была жестким условием получения очередного кредита от МВФ, власти продавили новый закон.

Главными вопросами на острых дебатах при его принятии были размер продаваемого участка, а также перечень тех, кто получит право на покупку земли. В итоге документ позволил продавать землю только физическим лицам, являющимся гражданами Украины, а также ограничил размер продаваемого участка 100 га в одни руки. Реализация дальнейших шагов по либерализации рынка - предоставление права приобретать землю юридическим лицам и увеличение лимитов продажи со 100 до 10 тыс. га - откладывалась в соответствии с законом "О рынке земли" до 1 января 2024 года. Однако в течение всего 2023 года аграрии требовали отложить введение нормы об увеличении лимита продаваемой земли до завершения военного положения. В начале ноября на сайте президента была зарегистрирована посвященная этому вопросу электронная петиция Всеукраинского аграрного совета, которая менее чем за месяц набрала в поддержку более 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства. В ответе на петицию президент Владимир Зеленский 21 декабря сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением всесторонне проработать этот вопрос и принять меры, учитывая возможные риски для продовольственной безопасности.

В тот же день в Верховную раду был подан законопроект об отсрочке на год увеличения лимита земли. В последние дни декабря этот вопрос снова поднял председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Виктор Гончаренко, призвавший кабинет министров немедленно попросить Верховную раду отложить запланированное с 1 января нововведение. Но ни правительство, ни парламент на эти призывы не отреагировали. Таким образом, как сообщила 26 декабря "Экономическая правда", в соответствии с законом "О рынке земли" земельная реформа с 1 января 2024 года в полном объеме вступает в действие.

12 декабря министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, анонсируя введение с 1 января земельного рынка для юрлиц, заявил, что Киев должен создать "удобные правила, не хуже, чем в странах, где готовы вкладывать деньги". Таким образом, он дал понять, что власти стремятся упростить возможность покупки украинской земли для инвесторов из других стран. Между тем закон не дает иностранцам прямого права на покупку земель сельхозназначения. Этот вопрос был одним из главных камней преткновения при обсуждении земельной реформы в Раде еще в 2020 году и был отложен до решения на всеукраинском референдуме (для граждан РФ запрет на покупку земли вводился бессрочно). Такое всенародное голосование проведено пока не было. Правда, оппоненты земельной реформы утверждали, что в ней изначально были заложены механизмы, позволяющие обойти запрет.

Так, в 2021 году в стране были приняты некоторые законодательные изменения, которые, по мнению экспертов, создали механизм для того, чтобы иностранцы в конечном итоге могли становиться собственниками украинской земли сельхозназначения. Это наделение местной власти правом изменять целевое назначение земли, а также разрешение иностранным физическим и юридическим лицам покупать земли несельскохозяйственного назначения. Кроме того, критики земельной реформы считают, что именно в интересах иностранных приобретателей была введена норма, фактически дающая возможность снятия и продажи верхнего плодородного слоя земли - чернозема, считающегося самой большой ценностью украинского сельского хозяйства.

Предварительные итоги

По данным Центра исследования продовольствия и землепользования при Киевской школе экономики (KSE Агроцентр), с момента открытия земельного рынка к 1 июня 2023 года было заключено более 145 тыс. сделок купли-продажи земельных участков совокупной площадью около 325 тыс. га. Это составляет около 1% всех сельхозземель на подконтрольных Украине территориях. Украинские эксперты рассчитывают, что новый этап земельной реформы послужит активизации земельного рынка. По расчетам KSE Агроцентр, в условиях бюджетного дефицита на Украине, заложенного на 2024 год на уровне $43,5 млрд, открытие рынка для юрлиц может в течение следующих трех лет приносить дополнительно от 1% до 2,7% ВВП ежегодно.