Экс-глава МИД Австрии отметила точность прогноза Путина об экономиках РФ и ФРГ

Карин Кнайсль заявила, что Россия обогнала Германию в списке крупнейших экономических держав

ВЕНА, 1 января. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии (2017-2019) Карин Кнайсль оценила прогноз президента России Владимира Путина, заявившего, что российская экономика обгонит немецкую. Об этом она заявила в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену, опубликованном в воскресенье на YouTube.

"Экономическая ситуация изменилась [в пользу России] не позднее июня 2023 года. Я помню, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин во время выступления сказал, что Россия находится в десятке крупнейших экономических держав и занимает 6-е место, но при этом может обогнать Германию. И это именно то, что происходит. Два месяца спустя Россия обогнала Германию в списке крупнейших экономических держав", - заявила Кнайсль.

Кроме того она подчеркнула, что и военная ситуация в конфликте на Украине также изменилась в пользу РФ.