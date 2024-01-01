В Турции сдача жилья туристам на срок до 100 дней теперь возможна при наличии лицензии

Соответствующий закон вводит крупные штрафы за нарушения

СТАМБУЛ, 1 января. /ТАСС/. Сдача в аренду жилья туристам в Турции на срок до 100 суток с 2024 года стала возможной при получении владельцем недвижимости лицензии министерства культуры и туризма страны. Она выдается управлениями губернатора соответствующих провинций, сообщила газета Sabah.

Решение об ужесточении правил сдачи в аренду жилья туристам было принято турецкими властями в ноябре. Жилье, сдаваемое на срок свыше 100 суток, не подпадает под эти правила.

Согласно новым правилам, на зданиях, в которых имеются квартиры для сдачи в аренду в туристических целях, должны быть вывешены соответствующие таблички с информацией о регистрации объекта недвижимости как подходящего под аренду. При этом, если речь идет о многоквартирном доме, то арендодателю придется получить официальное единогласное согласие всех жильцов на ведение такой деятельности.

Закон вводит крупные штрафы за нарушения. При первом выявлении нарушения владелец должен будет оплатить штраф в размере порядка $3,5 тыс. за каждый объект, сдаваемый с нарушениями, а также в течение 15 суток получить разрешение для продолжения сдачи недвижимости в аренду. Если он не выполнит эти условия и продолжит деятельность, ему будет выписан повторный штраф в размере $18 тыс. и дано еще 15 суток на получение лицензии. При несоблюдении требований в третий раз штраф увеличится до $36 тыс. за каждую квартиру или дом, сданный туристу.