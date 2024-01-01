Путин заявил, что Россия будет повышать роль БРИКС в мировой финансовой системе

Президент России отметил также намерение развивать межбанковскую кооперацию и расширять использование национальных валют во взаимной торговле

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия во время своего председательства в БРИКС в этом году намерена повышать роль объединения в международной валютно-финансовой системе, способствовать более активным расчетам в национальных валютах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном началу председательства Москвы в БРИКС.

"Будем способствовать практической реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021-2024 годы, обеспечению энергетической и продовольственной безопасности, повышению роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитию межбанковской кооперации и расширению использования национальных валют во взаимной торговле", - говорится в тексте.