В Татарстане намерены построить складской комплекс рядом с новой трассой М-12

Объем инвестиций в реализацию проекта оценили в 1,5 млрд рублей

КАЗАНЬ, 1 января. /ТАСС/. Склады класса А начнут строить в Татарстане рядом с открытой в декабре федеральной трассой М-12, сообщили ТАСС в пресс-службе IBC Global.

"В Казани на пересечении трасс М-7 и М-12, недавно открытой президентом России Владимиром Путиным, планируется строительство складского комплекса площадью около 20 тыс. кв. м. На данный момент проект находится на стадии проектирования, консультантом и брокером проекта выступает IBC Global", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что склад будет соответствовать классу А и предназначаться для хранения, сортировки и управления товарными запасами. Высота потолков составит 12,5 м, что позволит использовать вертикальное пространство для хранения в шесть-семь ярусов. "Будут обустроены бетонные полы с дополнительным противопылевым покрытием, рассчитанные на нагрузку не меньше 8 т/м2. Также объект оборудуют доками для удобства погрузочно-разгрузочных работ", - говорится в сообщении.

Прилегающая территория предусматривает создание поворотно-разворотных площадок и парковочных зон. По данным пресс-службы, склад оснастят автоматическими системами пожаротушения, сигнализации, видеонаблюдения, офисными помещениями, зонами отдыха для сотрудников. "Преимущества локации включают стратегически выгодное расположение на перекрестке важных транспортных артерий, обеспечивающих быстрый доступ как к центральным регионам России, так и к более отдаленным. Такое расположение идеально подходит для логистических и распределительных центров, обеспечивая эффективное перемещение товаров", - говорится в сообщении.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов отмечает, что рынок складской недвижимости в Казани демонстрирует активное развитие. "Согласно данным, на текущий момент рынок качественной складской недвижимости составляет порядка 1 млн кв. м, при этом реально складов нет, так как вакансия практически нулевая. В Казани и Татарстане в последние несколько лет отмечается высокий спрос, который и привел к дефициту складских площадей из-за активного развития рынка e-commerce и роста запросов со стороны поставщиков крупных онлайн-платформ, таких как Ozon и Wildberries. В связи с этим спрос на складскую недвижимость остается высоким, и прогнозируется дальнейшее увеличение предложения на рынке", - приводит его слова пресс-служба.

Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Строительство начнется в 2024 году, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год.