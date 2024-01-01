Украина лишилась в декабре более $210,5 млн из-за блокирования границ со странами Запада

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в декабре международная помощь Украине составила $5 млрд

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Бюджет Украины недополучил свыше $210,5 млн из-за блокирования границ с некоторыми странами-соседями на Западе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Таможня: <...> снова потери из-за блокирования границ нашими соседями где-то 8 млрд гривен (более $210,5 млн) за декабрь", - написал он в Telegram-канале.

Железняк добавил, что в декабре международная помощь Украине составила $5 млрд, а в целом украинский бюджет за предыдущий месяц получил ориентировочно 350 млрд гривен (около $9,2 млрд).

Польские автоперевозчики 6 ноября начали блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, в частности, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии. 22 декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский, который занял этот пост в середине декабря, приехал в Киев с первым зарубежным визитом. По итогам визита польской делегации в Киеве заявили, что министерства инфраструктуры двух стран договорились о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу.