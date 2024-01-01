СМИ: Россия выдержала удар Запада по своей экономике

Обозреватель Mysl Polska Анджей Щесняк отметил, что РФ не уменьшила добычу нефти и справилась с ситуацией

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия смогла выдержать удар Запада по своей экономике Такое мнение выразил обозреватель Анджей Щесняк в авторском материале для журнала Mysl Polska.

"Удар Запада по российской экономике был мощным и мог обрушить крупнейшего игрока. Но Россия выдержала. <...> Побеждает не тот, кто наносит самые тяжелые удары, а тот, кто больше выдержит", - пишет обозреватель.

"Могущественный Запад, представляющий более 60% мировой экономики и 90% инвестиционного капитала, мало что мог сделать против России на важнейшем мировом рынке. Попытка нокаута не удалась, а Россия неплохо справилась. Она не уменьшила добычу [нефти] и справилась с ситуацией. В конце концов, нефть составляет более 20% экономики, а ее экспорт является крупнейшим источником доходов государства. Что еще более важно, была сохранена мощная отрасль, дающая работу миллионам россиян", - утверждает Анджей Щесняк.

В то же время он отметил, что Запад настроен продолжать вести с Россией глобальную экономическую войну.