Татарстан нарастил экспорт халяльной продукции почти вдвое в 2023 году

Показатель составил около $11 млн

КАЗАНЬ, 1 января. /ТАСС/. Объем экспорта халяльной продукции из Татарстана по итогам 2023 года составляет около $11 млн. В 2022 году показатель был около $6 млн, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

"[Экспорт халяльной продукции] в 2022 году - к $6 млн, в 2023 году - около 11, почти под $12 млн мы выходим", - сказал Зяббаров.

Министр добавил, что республика в последние несколько лет ведет большую работу по сертификации действующих предприятий.

Ранее Зяббаров сообщал, что в 2021 году объем экспорта халяль в Татарстане составлял около $5 млн, в 2020 году показатели были в два раза меньше.