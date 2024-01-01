Болгарские таможенники проводят проверку складов завода "Лукойл нефтохим Бургас"

Это обусловлено вступлением в силу запрета на экспорт некоторых нефтепродуктов, произведенных предприятием

СОФИЯ, 1 января. /ТАСС/. Болгарские таможенники в первый день нового года проводят проверку складов завода "Лукойл нефтохим Бургас" из-за вступления в силу запрета на экспорт некоторых нефтепродуктов, произведенных предприятием. Как сообщает пресс-служба таможенного ведомства, на более чем 50 складах "Лукойла" контрольную проверку ведут около 150 сотрудников.

"Основная цель проверки - инвентаризация наличного количества сырой нефти, внесенной на основании решения правительства и разрешения Еврокомиссии о выполнении контрактов на покупку, импорт и передачу российской нефти, доставленной в Болгарию морским путем, и наличных нефтепродуктов, произведенных из сырой российской нефти. Контрольные действия будут проводиться в течение 1 января", - говорится в сообщении.

18 декабря депутаты болгарского парламента приняли закон, ограничивающий использование заводом "Лукойла" российской нефти. Перерабатывать российскую нефть заводу полностью запрещают с 1 марта 2024 года, а с 1 января 2024 года введен запрет продавать, доставлять, транспортировать или экспортировать в третьи страны определенные виды нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, что по оценке экспертов может привести к затоваренности складов и снижению объемов производства топлива.