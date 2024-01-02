Стоимость биткойна превысила $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года

К 04:09 мск она достигла $45 374

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 04:05 мск, стоимость биткойна росла на 6,33%, до $45 173. К 04:09 мск биткойн продолжил рост и находился на уровне $45 374 (+6,93%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, сейчас большая часть биткойнов уже "добыта".