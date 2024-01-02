Отбор газа из европейских хранилищ в декабре оказался минимальным с 2019 года

Уровень запасов в Европе по итогам месяца опустился до 86,5%

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в декабре оказался на 8% ниже, чем в прошлом году, и на минимуме для этого месяца с 2019 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Уровень запасов газа в Европе по итогам декабря опустился до 86,5%.

Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы по итогам 2023 года стали рекордными и превысили 131 млрд куб. м.

Отбор из европейских ПХГ в декабре оказался равен 11,5 млрд куб. м, что на 8% меньше прошлогодних показателей. Этот показатель стал минимальным за последние четыре года. Закачка газа в хранилища составила 1,77 млрд куб. м - на 31% ниже значения годом ранее и на минимуме за три года.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 17 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 55-й день с момента достижения максимума их заполнения на 1% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 декабря снизились до 86,51% - на 12,81 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится 95,34 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Средняя цена газа в Европе по итогам 2023 года упала в три раза, примерно до $464 за 1 тыс. куб. м. Если 30 декабря 2022 года фьючерсы на газ торговались около $845 за 1 тыс. куб. м, 30 ноября 2023 года - на уровне $470, то 29 декабря 2023 года торги закрылись на значении около $367. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре выросла до рекордных 24%.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в декабре снизились после роста месяцем ранее. По итогам декабря они составили 11,36 млрд куб. м, оказавшись на 4% ниже, чем в ноябре, и на 6% меньше к прошлому году. Этот показатель стал вторым для декабря в истории. Предыдущий максимум был установлен в декабре 2022 года. Всего в 2023 году поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили около 131,22 млрд куб. м - на 1,9% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, импорт СПГ европейскими странами в прошедшем году стал рекордным за все время наблюдений.

СПГ в 2023 году занял первое место по доле среди источников получения газа Европой - 40%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем на 29 декабря. На втором месте с долей в 29% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 11% - поставки из Северной Африки.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) подросла до 9,7%. Это больше, чем было поставлено из Великобритании (5,8%).