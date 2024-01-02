В Стамбуле розничные цены за 2023 год выросли почти на 75%

При этом оптовые увеличились на 62,77%

АНКАРА, 2 января. /ТАСС/. Инфляция в Стамбуле за 2023 год составила 74,88%, что почти на 10% выше прогнозируемого Центробанком показателя. Такие данные приводит Торговая палата Стамбула.

Для Турции ситуация с ценами в многомиллионном Стамбуле является важным показателем состояния экономики, поскольку в этом городе и во всем стамбульском регионе расположено большое количество производств, логистических мощностей.

Розничные цены в Стамбуле выросли на 74,88%, а оптовые - на 62,77%. При этом только в декабре стоимость товаров и услуг в среднем увеличилась на 3,52%. Более всего подскочили цены на здравоохранение и товары для ухода за собой (5,15%). На 5,1% выросли цены на культурные мероприятия, образование и развлечения. Продукты питания в декабре подорожали на 4,9%, жилье - на 2,46%.

В декабре турецкий ЦБ провел анкетирование среди представителей финансовых рынков. По его итогам прогнозировали, что инфляция в республике на конец 2023 года составит 65,39%. Экономический рост в Турции к концу года, согласно прогнозам, ожидается в 4,22%. На этом фоне валютные запасы ЦБ на конец декабря достигли рекордных $145,4 млрд.

Ожидается, что тренд роста инфляции будет сломлен со второго полугодия 2024 года, когда начнется дезинфляция. Это должно произойти благодаря некоторым принятым ЦБ и Минфином мерам, которым необходимо время для накопления эффекта. В частности, речь идет о внушительном повышении ключевой ставки, которая в декабре составила 42,50%. В мае она была 8,5%.