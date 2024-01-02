РЖД сертифицировали Каранский карьер в ДНР на выпуск камня для строительства путей

Карьер был закрыт при украинской власти и не работал с 2008 года, но осенью 2022 года там была возобновлена добыча камня

ДОНЕЦК, 2 января. ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выдало сертификат Каранскому карьеру в поселке Мирное ДНР на выпуск железнодорожного камня для строительства дорог. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил руководитель карьера Вадим Морозов.

"Мы получили у РЖД сертификат под выпуск железнодорожного камня. Специалисты РЖД проводили на нашем предприятии сертификацию, они отбирали пробы нашего щебня для испытаний в лаборатории Москвы, и после этого мы получили соответствующий сертификационный документ", - приводятся его слова на сайте агентства.

Он подчеркнул, что теперь добытый щебень будут использовать для строительства и восстановления железных дорог в регионах России.

Накануне сообщалось, что на Каранском карьере в поселке Мирное Тельмановского муниципального округа за прошлый год добыли 1,2 млн тонн щебня. В ДАН уточнили, что в этом году там намерены нарастить добычу щебня до 2,5 млн тонн благодаря новому оборудованию из Китая, которое должны доставить на этой неделе.

Карьер был закрыт при украинской власти и не работал с 2008 года. Как уточняет агентство, осенью 2022 года там была возобновлена добыча камня.