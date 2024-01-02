Объем инвестиций на Камчатке увеличился почти вдвое за январь - сентябрь 2023 года

Как сообщила заместитель председателя правительства региона Юлия Морозова, этот показатель поквартальный, поэтому с наступлением нового года сравнивают только первые девять месяцев

ТАСС, 2 января. Объем инвестиций за первые девять месяцев 2023 года в Камчатском крае составил около 97,8 млрд рублей. Это почти в два раза больше показателя за прошлый аналогичный период, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона Юлия Морозова.

"97 752,1 млн рублей - 197,7% к январю - сентябрю 2022 года. Объем инвестиций увеличился почти вдвое, это в реальном выражении, то есть уже с учетом инфляции. Мы на первом месте в России по этому показателю за девять месяцев 2023 года", - рассказала собеседница агентства и уточнила, что этот показатель поквартальный, поэтому с наступлением нового года сравнивают только первые девять месяцев. Результата за остальные месяцы еще нет.

В правительстве Камчатского края журналистам сообщили, что частные инвесторы направили более 90% от общего объема средств на реализацию различных проектов.