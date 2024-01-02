ОАЭ приобрели крупные активы в Турции в сфере морских перевозок и рыболовства

По сведениям газеты Dünya, инвесткомпания E20 Investment осенью купила 70% акций одного из ведущих турецких производителей сибаса и дорадо Lucky Fish

АНКАРА, 2 января. /ТАСС/. Компании из ОАЭ за последние полгода приобрели крупные активы в сфере морских перевозок, обслуживания судов и рыболовства в Турции.

Как сообщает газета Dünya, эмиратская инвесткомпания E20 Investment осенью 2023 года купила 70% акций одного из ведущих турецких производителей сибаса и дорадо Lucky Fish, работающего преимущественно на европейский рынок.

В конце декабря была заключена сделка по покупке базирующейся в ОАЭ морской и судоходной компанией Gulf Navigation Holding (GULFNAV) всех акций турецкой судоходной компании Polimar. Эта компания предлагает широкий спектр услуг обслуживания морских судов в портах, проливах, обеспечивает международную логистику. Ранее GULFNAV владела 60% активов компании и в конце декабря заключила соглашение о покупке остающихся 40%. Для эмиратского холдинга эта покупка стала стратегическим вложением, которое внесет вклад в рост компании на ближайшие годы за счет расширения бизнеса морских агентов и укрепления портфеля интегрированных логистических решений.

Как напоминает газета, 18 лет назад эмиратская компания DP World, один из крупнейших портовых операторов в мире, купила землю в турецкой провинции Коджаэли, где построила порт Яримджа. Он стал важным региональным торговым хабом. Однако с того времени ОАЭ не делали существенных шагов, чтобы увеличить свои активы в сфере морских перевозок и обслуживания судов в Турции.

Активизация этого процесса началась со второй половины прошлого года, когда между Турцией и ОАЭ был подписан пакет соглашений и меморандумов, касающихся инвестиций. Предполагается, что эмираты вложат в Турцию в ближайшие несколько лет порядка $50 млрд. Значительную часть этой суммы планируется вложить в энергетические проекты, а также в морскую логистику и сервисы.