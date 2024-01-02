Аэропорт Шереметьево в 2023 году увеличил перевозки на 28%, до 36,6 млн пассажиров

Самыми популярными зарубежными направлениями стали Анталья, Стамбул и Ереван

МОСКВА, 2 января./ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево по итогам года обслужил 36,6 млн пассажиров, что на 28,7% больше, чем в 2022 году. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора по производству АО "Международный аэропорт Шереметьево" Андрей Никулин.

"За 2023 год мы подводим итоги с хорошим ростом: всего мы обслужили 36,6 млн пассажиров. На внутренних линиях мы обслужили 27 млн пассажиров. <...> По международным направлениям мы обслужили 9,6 млн пассажиров", - сказал он. Никулин отметил, что показатели этого года на 28,7% выше уровня прошлого года.

Как следует из материалов Шереметьево, самыми популярными зарубежными направлениями в 2023 году стали Анталья, Стамбул и Ереван.