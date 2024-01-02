FT: использование украинских хранилищ газа позволяет Европе избежать роста цен

С начала ноября 2023 года больше половины отбираемых объемов приходилось на Польшу, а остальное - на Венгрию, Молдавию и Словакию

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Использование хранилищ газа на территории Украины позволяет странам Евросоюза избежать резкого роста цен на газ в этом году. Такие оценки приводит британская Financial Times (FT).

"В Центральной и Восточной Европе Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа этой зимой", - заявила изданию представитель консалтинговой компании Argus Media Наташа Филдинг.

Согласно оценкам Argus Media, европейские компании начали отбирать газ из украинских хранилищ с начала ноября 2023 года в объемах, составлявших в среднем 10,7 млн кубометров в сутки. В первой половине декабря на фоне значительного похолодания этот показатель временно вырос до 26 млн кубометров в сутки. Больше половины отбираемых объемов приходилось на Польшу, а остальное - на Венгрию, Молдавию и Словакию.

Как заявила изданию старший аналитик норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Николин Бромандер, это "определенно помогло сохранить уровень запасов в европейских хранилищах около отметки в 90%". Благодаря этому снижается риск исчерпания европейских запасов газа в случае особенно сильных или продолжительных холодов. В результате цены газа на хабе TTF в Нидерландах в декабре этого года были в три раза ниже, чем годом ранее на пике энергетического кризиса.

FT отмечает, что Украине, чьи газовые хранилища сосредоточены на западе страны вдалеке от линии фронта, удалось привлечь западных клиентов, освободив их от уплаты таможенных пошлин на три года, а также предлагая низкие тарифы на хранение и транспортировку газа. Киев предоставил в пользование западных компаний треть общих объемов своих хранилищ - около 10 млрд кубометров. По данным "Нафтогаза Украины", в преддверии зимы европейские юрлица хранили на Украине около 2,5 млрд кубометров газа, что является максимальным объемом с начала 2022 года. Общий объем хранилищ газа в странах ЕС составляет 115 млрд кубометров.