Петербург в 2023 году утроил число торговых соглашений с арктическими регионами

Торговый оборот вырос более чем на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Количество соглашений, заключенных предприятиями и организациями Санкт-Петербурга с партнерами из регионов Арктической зоны РФ, за 2023 год увеличилось в три раза, торговый оборот вырос более чем на 20%. Об этом сообщила пресс-служба петербургской администрации.

"По итогам 2023 года торговый оборот Северной столицы с регионами Арктической зоны нашей страны достиг 40,1 млрд рублей, что на 21% выше показателя предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга закупок товаров, работ и услуг, реализованных в российской Арктике за счет компетенций петербургских предприятий. Мониторинг, проведенный Комитетом по делам Арктики правительства Санкт-Петербурга, также зафиксировал трехкратное увеличение количества соглашений города с регионами Арктической зоны", - отмечается в сообщении.

По данным городской администрации, в результате состоявшихся в течение 2023 года конкурсных процедур заключено 5 913 таких соглашений. Партнеров в Арктике за прошлый год нашли 1 114 поставщиков из Петербурга, что на 89% выше показателей 2022 года.

Самые крупные контракты заключались в сферах здравоохранения и дорожно-транспортной инфраструктуры. Увеличилось количество соглашений в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, информационных технологий и связи, образования и науки, культуры и спорта. Договоров в области информационных технологий и связи стало больше в семь раз - 749 соглашений на 2,9 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба Смольного, лидерство по торговому обороту с Петербургом сохранила Карелия, количество соглашений с которой в 2023 году выросло в четыре раза. Интенсивно развиваются экономические связи с Архангельской областью. Крупные партии товаров из Петербурга поступят в Мурманскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Коми, Красноярский край и в Республику Саха (Якутия), также речь идет об оказании услуг петербургскими специалистами в арктической зоне.