Bloomberg: состояние богатейших россиян за 2023 год выросло на $50 млрд

По данным "Индекса миллиардеров", с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, в частности, заработал $9,29 млрд, его состояние выросло до $24,7 млрд

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на $50,012 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $9,29 млрд, его состояние выросло до $24,7 млрд. Состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $5,67 млрд, до $17,2 млрд. В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $4,08 млрд, его состояние составляет $23,9 млрд.

Наибольшие убытки понес основной акционер "Акрона" Вячеслав Кантор, его состояние уменьшилось на $0,149 млрд, до $6,21 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.