На Херсонщине в 2024 году снизят зависимость базовых станций связи от сетей электропитания

Замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций региона Михаил Шпир отметил, что у операторов запланирована замена аккумуляторных батарей

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Специалисты в Херсонской области планируют в 2024 году провести замену аккумуляторов на базовых станциях связи, чтобы снизить их зависимость от электроснабжения. Об этом сообщил ТАСС замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций региона Михаил Шпир.

"Ураган повлиял на сети электропитания, от которых зависят объекты связи. На 2024 год у операторов запланирована замена аккумуляторных батарей на базовых станциях, что снизит их зависимость от краткосрочных отключений энергоснабжения", - сказал он.

В ночь на 27 ноября в Херсонской области был ураганный ветер. По информации губернатора Владимира Сальдо, в регионе без света остались почти 100 населенных пунктов, были подтоплены участки дороги на Арабатской стрелке. Это негативно повлияло на качество связи и интернета.