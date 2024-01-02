Авиакомпании РФ по итогам 2023 года перевезли более 103 млн пассажиров

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что рост внутренних перевозок по отношению к 2022 году составил 6,6%

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам 2023 года перевезли более 103 млн пассажиров. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочего визита в аэропорт Шереметьево.

"Мы обеспечили более 103 млн (перевозок пассажиров - прим. ТАСС), - сказал он, отметив, что итоговые данные по 2023 году появятся в течение месяца. - Мы с уверенностью можем сказать, что поставленная перед нами президентом и председателем правительства задача выполнена".

Ядров сообщил, что рост внутренних перевозок по отношению к 2022 году составил 6,6%.

Годом ранее российские авиакомпании перевезли 95,2 млн пассажиров. Прогноз перевозок на этот год был запланирован на уровне 103 млн человек.