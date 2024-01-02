Росавиация заявила об интересе около 60 аэропортов РФ в системах подавления дронов

Как отметил глава ведомства Дмитрий Ядров, Шереметьево реализует тестовый проект "не за счет средств федерального бюджета, а за счет внутренних средств"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Порядка 60 российских аэропортов заинтересованы в установке средств радиоэлектронной борьбы для подавления дронов. Об этом журналистам заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочей поездки в Шереметьево.

"В рамках федерального проекта, утвержденного председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов 31 аэродром в рамках средств федерального бюджета. Кроме того, мы видим интерес на 30 аэродромах в реализации этого проекта за счет средств внебюджетных источников",- сказал Ядров.

Ранее во вторник заместитель генерального директора Шереметьево по безопасности Константин Попов заявил, что московский аэропорт принял и тестирует системы обнаружения и подавления беспилотников.

Ядров уточнил, что Шереметьево реализует тестовый проект "не за счет средств федерального бюджета, а за счет внутренних средств".

В ноября в Шереметьево сообщили, что аэропорт установил радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД" для обнаружения и подавления БПЛА. Уточнялось, что он будет применяться с использованием искусственного интеллекта, благодаря чему система сможет различать и классифицировать объекты по типам: птица, БПЛА, самолет, человек или машина. Данная характеристика позволит применять средства подавления только на БПЛА, исключая воздействие на воздушные суда. Кроме того, РЛС сможет выявлять беспилотники, летящие в режиме радиомолчания, что "позволяет охватить весь спектр модели угроз", отмечали в аэропорту.

В середине декабря начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявлял, что свыше 30 российских аэропортов планируется оборудовать средствами обнаружения беспилотников и противодействия им.