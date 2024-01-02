Эрдоган сообщил, что экспорт Турции по итогам 2023 года почти достиг рекордных $256 млрд

По словам президента республики, по показателям роста экспорта страна превзошла цели, которые определены в программе ее среднесрочного экономического развития

СТАМБУЛ, 2 января. /ТАСС/. Экспортные показатели Турции в 2023 году составили рекордные $255,8 млрд, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече в Союзе турецких экспортеров. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Наш экспорт по итогам года вырос на 0,6% [в сравнении с годом ранее], до $255 809 млн, став рекордным за всю нашу историю", - сказал Эрдоган.

По его словам, по показателям роста экспорта Турция превзошла цели, которые определены в программе ее среднесрочного экономического развития. "Только в декабре 2023 года наш экспорт вырос на 0,44%, составив $23 млрд", - сказал он. При этом турецкий лидер добавил, что его страна лишилась планируемых порядка $6 млрд из-за последствий разрушительных землетрясений в феврале прошлого года. Общий ущерб от них составил $104 млрд, добавил он.

Эрдоган отметил, что основной рост экспорта в прошлом году пришелся на Россию и Саудовскую Аравию. Ранее сообщалось, что экспорт Турции в РФ прогнозируется в $56 млрд.

При этом турецкий президент обратил внимание на рост экономики страны 13-й квартал подряд. "В третьем квартале 2023 года рост составил 5,9%, среди стран Группы двадцати мы занимаем второе место по экономическому росту, мы также увеличили долю во всемирной торговле. В прошлом году она составила 1,03% в сравнении с 1,02 годом ранее", - сказал Эрдоган. Он выразил уверенность, что экспорт Турции в 2024 году превысит $375 млрд.

Совокупный экспорт Турции в 2022 году составил $254 млрд. К 2028 году Турция намерена увеличить экспорт до $400 млрд.