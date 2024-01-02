Эксперт: рост доходов россиян выше инфляции стал главным итогом 2023 года

Согласно данным Росстата, по итогам первых трех кварталов реальные доходы населения выросли на 4,8%, отметил первый замгендиректора Центра стратегических разработок Борис Копейкин

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Рост доходов россиян по итогам 2023 года перекрыл показатели инфляции в стране. Такой главный итог 2023 года назвал ТАСС первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин.

"Увеличение реальных доходов сопровождается, что вполне естественно, ростом спроса и, как следствие, способствует инфляции. Но главный итог 2023 года - в том, что этот рост все же перекрывается ростом доходов граждан. И это главная черта трансформации экономики - экономики, которая ценит труд и адресно поддерживает нуждающихся", - указал эксперт.

Согласно оперативным данным Росстата, по итогам первых трех кварталов реальные доходы населения выросли на 4,8%, напомнил Копейкин. "Рост доходов обеспечивался за счет роста реальных заработных плат. Доля от оплаты труда наемных работников в общей структуре доходов населения в третьем квартале увеличилась до 57,9%. При этом рост средней номинальной заработной платы в октябре 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 17,2%. Реальные зарплаты выросли на 9,9%", - указал он.

Общий анализ доходов по децильным группам показал рост доходов во всех группах как в номинальном, так и в реальном выражении, подчеркнул Копейкин. Так, прирост реальных среднедушевых доходов по группам в среднем составил 5,3%. При этом доходы тех, кто в прошлом году принадлежал к числу наименее обеспеченных 10%, возросли на 18,2%. "Рост доходов обеспечивался не только оплатой труда, но и социальными выплатами, которые последовательно индексировались по уровню или несколько выше уровня инфляции", - отметил эксперт.

Рост реальных доходов населения также поддерживался за счет расширения участия граждан в экономике - плюс 1,5 млн занятых за 2023 год, добавил Копейкин. "Российская экономика перестраивается. Эта перестройка становится очевидна не только для профессиональных экономистов и предпринимателей. Та трансформация, которая произошла со страной в последние два года, затрагивает абсолютное большинство россиян. Рынок труда соискателя вкупе с масштабными социальными выплатами смогли обеспечить рост реальных доходов граждан - со всеми типичными последствиями этого перераспределения: ростом спроса и потребления, растущей потребностью в кадрах", - заключил эксперт.

Инфляция в России за период с 19 по 25 декабря 2023 года составила 0,28%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 12 по 18 декабря - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,18%. В годовом выражении инфляция в РФ на 18 декабря 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,37%.