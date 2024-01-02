В Таиланде одобрили меры по снижению цен на алкогольные напитки

Как отметила газета Bangkok Post, высокие ввозные пошлины на вина отменят на один год

БАНГКОК, 2 января. /ТАСС/. Правительство Таиланда одобрило меры по снижению цен на алкогольную продукцию с целью стимулирования туризма. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Так, высокие ввозные пошлины на вина, которые в настоящее время оцениваются в 54% и 60% от стоимости товара, будут отменены на один год. Будет также снижен акцизный налог на вино - с 10% до 5%, а для местных производителей ликера - и вовсе отменен.

В рамках мер поддержки туристического сектора власти приняли решение снизить с 10% до 5% налог на прибыль для развлекательных заведений, которые все еще ощущают последствия пандемии коронавируса.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в ноябре 2023 года утвердил продление часов работы развлекательных заведений, баров и ресторанов с 02:00 до 04:00 в Бангкоке, Чиангмае, Чонбури и Пхукете. Эта мера должна содействовать увеличению доходов заведений на 30-50% и повышению уровня занятости на 20-30% в высокий сезон, который длится в Таиланде с ноября по апрель. Его распоряжение вступило в силу 15 декабря. Таким образом таиландские власти рассчитывают оказать содействие местному бизнесу, который восстанавливается от последствий пандемии. Как ожидается, снижение цен на алкогольные напитки должно способствовать этому.

В 2023 году Таиланд посетили более 27 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 4,1 млн. На втором месте находится Китай (3,4 млн), на третьем - Южная Корея (1,6 млн), на четвертом - Индия (1,57 млн), на пятом - Россия (1,5 млн). Общий объем турпотока в прошлом году оказался значительно меньше показателя допандемийного 2019 года, когда королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП. Снижение числа туристов во многом связано со значительным падением турпотока из Китая. В 2024 году Таиланд рассчитывает принять 34 млн иностранных туристов.