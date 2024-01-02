В Египте ожидают укрепления национальной валюты на фоне вступления страны в БРИКС

Как отметил вице-президент Арабского союза устойчивого социального развития Ашраф Гораб, расширение БРИКС будет способствовать достижению мирового экономического баланса между развитыми и развивающимися странами

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Присоединение Египта к БРИКС поможет укрепить национальную валюту арабской республики. Такое мнение выразил вице-президент Арабского союза устойчивого социального развития Ашраф Гораб в интервью египетскому информационному порталу Sada al-Balad.

По словам Гораба, официальное вступление Египта в БРИКС может существенно увеличить статью доходов в бюджете страны и способствовать укреплению египетского фунта. В настоящий момент в Египте наблюдается нехватка долларовой денежной массы, что провоцирует валютные кризисы в экономической системе страны. Однако когда товарооборот в национальной валюте между арабской республикой и другими членами организации возрастет, Египет сможет стать более независимым от доллара, полагает экономист.

Кроме того, расширение БРИКС, уверен Гораб, будет способствовать достижению мирового экономического баланса между развитыми и развивающимися странами, поскольку страны - члены объединения представляют собой крупный рынок, который в дальнейшем будет только расти. В то же время, по мнению эксперта, "БРИКС - это не просто экономический альянс, его целью также являются укрепление культурного взаимодействия и обмен опытом между странами, входящими в него".

Sada al-Balad добавил, что вступление Египта в БРИКС будет способствовать также росту потребительского спроса и снижению процентных ставок по кредитам с целью стимулировать экономическую активность граждан. Портал ожидает расширения экспорта египетских товаров, развития предпринимательской деятельности, а также внедрения инновационных технологий в производство и поощрения инициативы граждан в инвестиционной сфере со стороны египетских властей.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011-м к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.