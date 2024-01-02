Глава E.ON предупредил о росте цен на электроэнергию и газ в ФРГ в 2024 году

По мнению Леонхарда Бирнбаума, "возможно, это произойдет не сразу, но, скорее всего, в ближайшие месяцы"

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Руководитель германского энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум считает, что в 2024 году потребителей в ФРГ ожидает рост цен на электроэнергию и газ.

"После предыдущего снижения цен с 2024 года электричество и газ могут снова подорожать", - предупредил он в интервью газете Rheinische Post. По его мнению, "возможно, это произойдет не сразу, но, скорее всего, в ближайшие месяцы".

Среди причин удорожания Бирнбаум назвал повышение НДС на газ и отмену порога цен за эксплуатацию энергосетей для конечных потребителей. Бирнбаум высказал мнение, что в среднесрочной перспективе стоимость энергоносителей не вернется на уровень, который был до конфликта на Украине. При этом к росту цен на газ и электроэнергию дополнительно может привести обострение конфликта на Ближнем Востоке, считает он. "Ведь Персидский залив является центральным маршрутом транспортировки не только нефти, но и сжиженного природного газа", - указал эксперт.