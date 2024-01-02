Сербия заявила, что достигла рекордного по итогам 2023 года объема экспорта IT-услуг

Он превысит €3,5 млрд, рассказал министр информации и телекоммуникации Михайло Йованович

БЕЛГРАД, 2 января. /ТАСС/. Объем экспорта товаров и услуг в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Сербии по итогам 2023 года установит новый рекорд и превысит €3,5 млрд. Об этом в интервью агентству Tanjug рассказал министр информации и телекоммуникации Михайло Йованович.

"Мы узнаем точную оценку экспорта этого сектора за прошедший год в предстоящий период, но совершенно точно можно сказать, что результаты будут фантастическими. Этот показатель превысит €3,5 млрд, так как за первые десять месяцев 2023 года экспорт ИКТ-сектора в Сербии составил €2,8 млрд, что примерно на €100 млн превышает уровень 2022 года, когда был установлен рекорд", - отметил Йованович, добавив, что в 2012 году экспорт составлял всего €375 млн.

Глава министерства отдельно указал на то, что основными импортерами сербских технологий являются США, Великобритания и Швейцария. "Все это приводит нас к прогнозам, в соответствии с которыми экспорт сектора ИКТ будет и дальше укрепляться, и именно поэтому поставлена цель, чтобы к 2027 году этот показатель достиг €10 млрд, и чтобы у нас было более 140 тыс. сотрудников в сектор ИКТ", - отметил министр, уточнив, что в настоящее время информационными технологиями в республике занимается официально более 105 тыс. специалистов.

Йованович отдельно указал на то, что власти республики рассчитывают на значительное распространение технологии беспилотных транспортных средств, добавив, что в 2023 году уже были выданы две пробные лицензии 3 уровня на использование беспилотного транспортного средства при условии нахождении контролера на месте водителя.

В июне стало известно, что международная дочерняя компания "Яндекса" - Self-Driving Group - начала тестировать беспилотные автомобили в Белграде.

Президент Сербии Александар Вучич отмечал, что сотрудники "Яндекса", приехавшие в республику, являются специалистами высочайшего уровня и благодаря им балканская страна может стать первой в Европе с беспилотными транспортными средствами. Он высоко оценил вклад компании в развитие сербского сектора ИКТ, сравнив "Яндекс" с американским технологическим гигантом Google. Он добавил, что всего этого удастся достигнуть благодаря "тем молодым людям, которые приехали" из России и являются самыми образованными.