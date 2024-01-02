Делегация МВФ посетит Аргентину для переговоров по проблеме долга

Официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни воздержался от обсуждения деталей предстоящих консультаций

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 января. /ТАСС/. Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Аргентину 4 января для обсуждения корректировки соглашения об урегулировании проблемы долга. Об этом сообщил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни.

"В четверг приезжает делегация МВФ, ее примут председатель правительства и министр экономики в рамках переговоров об изменении соглашения, которое уже фактически не действует, поскольку, как все уже знают, не выполнялось", - сказал он на пресс-конференции.

Адорни воздержался от обсуждения деталей предстоящих консультаций.

Ранее министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил, что новое правительство страны обсуждает с МВФ корректировку условий соглашения об урегулировании задолженности, но обязуется своевременно производить выплаты.

В конце января 2022 года занимавший в то время пост президента Аргентины Альберто Фернандес объявил о достижении соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности в размере $44 млрд. Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи главой государства, обратился к МВФ за помощью в связи с резким падением курса национальной валюты. Правительство Фернандеса называло этот долг преступным и несоразмерным возможностям страны.

10 декабря в должность президента Аргентины вступил Хавьер Милей. В своей первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает вероятность перехода на доллар.