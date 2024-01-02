В MOL заявили о намерении добиваться продолжения поставок нефти из РФ через Украину

Глава компании Жолт Хернади отметил, что Адриатический трубопровод, идущий из Хорватии, пока не сможет стать альтернативой "Дружбе"

БУДАПЕШТ, 2 января. /ТАСС/. Крупнейшая нефтегазовая венгерская компания MOL будет добиваться продолжения поставок на свои НПЗ российской нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину, поскольку пока не видит возможности замены этого маршрута. Об этом сообщил в интервью интернет-изданию Index глава компании Жолт Хернади.

Украинские власти уже предупредили о намерении прекратить транзит по своей территории российской нефти после 2024 года, и Хернади признал, что вооруженный конфликт в соседней стране создает для его компании самые серьезные риски в краткосрочной перспективе. "Мы сделаем все возможное, чтобы трубопровод "Дружба" продолжал работать. К счастью, до сих пор это отвечало интересам всех сторон", - сказал руководитель MOL.

Он отметил, что Адриатический трубопровод, идущий из Хорватии, пока не сможет стать альтернативой "Дружбе", поскольку не обладает для этого необходимой пропускной способностью. "Если что-то случится здесь, то нам придется организовать поставки с юга. Это возможно, у нас есть соответствующие планы, но мы не сможем заместить 100% потерянной нефти и обеспечить наши нефтеперерабатывающие заводы. Адриатического трубопровода пока недостаточно для снабжения всего региона. Такой сценарий повлечет за собой потерю мощностей [НПЗ]", - пояснил Хернади.

По его словам, MOL "уже увеличила закупки нефти с юга", но плата, установленная Хорватией за транзит, "по-прежнему в четыре раза превышает справедливую рыночную цену". "Наши хорватские партнеры просто злоупотребляют нашим уязвимым положением, усложняя ситуацию не только для Венгрии, но и для Словакии и Чехии. У этих стран нет выхода к морю, а их нефтеперерабатывающие заводы приспособлены для использования российской нефти", - напомнил глава компании.

Диверсификация поставок и нероссийское сырье

Хернади уточнил, что MOL предприняла усилия для того, чтобы диверсифицировать поставки и приспособить свои предприятия в городе Сазхаломбатта и Братиславе под альтернативное сырье. "Сегодня мы можем использовать 30-35% нероссийской сырой нефти на обоих наших нефтеперерабатывающих заводах, что представляет собой значительный шаг вперед с точки зрения диверсификации", - заявил он. В то же время две трети объема нефти, перерабатываемой на этих НПЗ, по-прежнему поступает из России в соответствии с исключением, сделанным по требованию Венгрии, Словакии и Чехии при введении санкций Евросоюза.

Страны Центральной Европы смогли также добиться для себя продления в 2024 году исключений в торговле нефтепродуктами, произведенными из российского сырья на заводе в Братиславе, которым венгерская MOL владеет через свою дочернюю словацкую компанию Slovnaft. По словам Хернади, это "является очень важным событием для безопасности поставок во всем регионе". "Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft специализируется на экспорте, и мы поставляем продукцию из Братиславы не только в Чехию, но и в Австрию и Польшу. У чехов были бы большие проблемы, если бы они потеряли пятую часть своих запасов топлива, поскольку они не смогли бы заменить российские нефтепродукты с помощью других источников. Сделать это можно было бы только ценой очень серьезных жертв. Топливо было бы намного дороже, не говоря уже о проблемах с логистикой", - сообщил глава компании.

"К счастью, экономическая рациональность возобладала над саморазрушительной политической идеологией, и нам дали еще один год на разработку технологии, необходимой для перехода" на нероссийскую нефть, заключил руководитель MOL.

Нефть из России поступает в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая проходит через территорию Украины и освобождена от санкций Евросоюза. В 2022 году в Венгрию было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, по итогам 2023 года страна должна получить по трубопроводу "Дружба" примерно такой же объем нефти. По этому маршруту сырье поступает также на НПЗ в Чехии и Словакии.

Эмбарго на поставки российских нефтепродуктов

С 5 декабря 2022 года в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти, а с 5 февраля 2023 года - на торговлю нефтепродуктами из российского сырья, в том числе бензином и дизтопливом. Венгрия добилась для себя временного исключения из этих запретов, но ее компания MOL вынуждена переводить свои предприятия с российской нефти марки Urals на другое сырье. Как заявлял ранее Хернади, этот процесс потребует не менее трех лет и инвестиций в размере до $700 млн, которые будут осуществлены при финансовой поддержке ЕС.

Принадлежащий MOL Дунайский НПЗ в Сазхаломбатте и завод в Братиславе технологически устроены так, что большая часть перерабатываемой там нефти должна быть российской. В марте 2023 года компания сообщила, что успешно протестировала на Братиславском НПЗ использование нефти Arab Light из Саудовской Аравии вместо российской Urals. Компания объявила также, что начинает использовать там азербайджанскую нефть. Партию сырья сорта Azeri Light планировалось доставить на завод в столице Словакии с месторождений Азери - Чираг - Гюнешли на шельфе Каспия, в разработке которых MOL принимает участие в составе международного консорциума.