Глава компании MOL заявил, что санкции против России вредят Европе

Однако они приносят выгоду США, отметил Жолт Хернади

БУДАПЕШТ, 2 января. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против России обернулись убытками для европейских энергетических компаний, но принесли огромные прибыли их американским конкурентам. Такое мнение высказал в интервью интернет-изданию Index глава крупнейшей венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади.

"В первой половине 2023 года экспорт нефти и газа из США достиг рекордных показателей. Что касается нефти, то Европа стала для нее рынком номер один: 44% американского экспорта пришлось на Европу. Поставки сжиженного природного газа из США в Европу выросли на 170% в период с 2021 по 2023 год. Это просто нишевый рынок, на который они протиснулись", - заявил Хернади.

Он считает, что "Америка - это страна, где вне зависимости от правительства политика всегда в конечном итоге соответствует интересам бизнеса". "И каков же результат всего этого? США сегодня находятся в прекрасной форме, а Европа страдает", - уверен руководитель MOL.

Указав на ошибочность санкций ЕС против России, он отметил, что при их подготовке Брюссель руководствовался "не деловой, а политической логикой". "Моральные соображения, выбор политических ценностей и целей в настоящее время идут впереди рыночной рациональности, хотя часто оказывается, что за ними стоят серьезные экономические интересы", - пояснил Хернади, обратив внимание на те выгоды, которые извлекли для себя США в связи с отказом ЕС от российских нефти и газа. "Но давайте ясно скажем, что это наносит ущерб всему Европейскому союзу", - подчеркнул глава венгерской компании.

Он признался, что нынешняя политика руководства ЕС напоминает ему действия соцстран в советскую эпоху, когда в Москве, Будапеште, Варшаве, Праге решения, серьезно затрагивающую экономику, принимались в первую очередь по идеологическим соображениям. По его словам, на вопрос, почему выбрано то, а не иное решение, следовал ответ: "Потому что существует солидарность между братскими социалистическими странами". "Вот объяснения, которые мы получали [в Венгрии] до смены режима. Сегодня мы получаем такие же "умные и правильные" ответы [от Брюсселя]", - сказал Хернади.