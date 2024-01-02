TCS Group планирует провести делистинг расписок с Лондонской биржи с 31 января

Торги бумагами TCS Group на Лондонской бирже приостановлены с 3 марта 2022 года

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. TCS Group (головная структура "Тинькофф банка") планирует провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской биржи (LSE) с 31 января 2024 года, говорится в сообщении компании.

"TCS Group Holding PLC требует отменить стандартный листинг глобальных депозитарных расписок компании в официальном списке Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) и допуск ГДР к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг LSE с 08:00 утра (по лондонскому времени) 31 января 2024 года (11:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Группа отмечает, что торги бумагами TCS Group на Лондонской бирже приостановлены с 3 марта 2022 года, и с тех пор компания не получала никаких указаний об их возможном возобновлении. "Соответственно, компания требует приступить к делистингу, чтобы избежать постоянных затрат времени и ресурсов, необходимых для поддержания листинга на LSE", - говорится в материалах.

Ранее ТCS Group сообщала о проведении 8 января внеочередного собрания акционеров, на котором будет решаться вопрос смены кипрской юрисдикции на российскую.