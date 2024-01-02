FT: неудачная попытка разделения бизнеса Alibaba создала хаос внутри компании

Ссылаясь на данные, полученные от девяти анонимных источников в технологическом гиганте, газета пишет, что произошедшее сказывается на способности Alibaba эффективно конкурировать с другими игроками в сфере разработки искусственного интеллекта и расширять свое присутствие на западных рынках

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Неудачная попытка китайского технологического гиганта Alibaba разделить свой бизнес вызвала хаос внутри компании. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на данные, полученные от девяти анонимных источников в технологическом гиганте.

По их словам, произошедшее сказывается на способности Alibaba эффективно конкурировать с другими игроками в сфере разработки искусственного интеллекта и расширять свое присутствие на западных рынках. Собеседники FT сообщают, что первоначальный план выделить шесть подразделений компании в отдельные предприятия был плохо продуман. Так, в ноябре было объявлено, что основной бизнес Alibaba, сосредоточенный в сфере онлайн-коммерции, не сможет эффективно развиваться в будущем без поставщика облачных решений Alibaba Cloud. Впоследствии было также отменено решение выделять в отдельный бизнес сеть принадлежащих Alibaba супермаркетов, а четкой информации о судьбе четырех других проектов нет.

Отсутствие прозрачности при разделении бизнеса и реструктуризации его частей приводит к тому, что сотрудники сталкиваются с внезапными увольнениями, а напряженность внутри компании растет. Сообщается также об ожесточенной внутренней борьбе между командами бывшего генерального директора Alibaba Дэниела Чжана и его преемника Эдди Ву. Будущее окружения Дэниела Чжана остается неопределенным после того, как в сентябре 2023 года он объявил об уходе из Alibaba, хотя должен был возглавить ее облачное подразделение, с которым Эдди Ву связывает надежды на дальнейшее развитие компании.

Как отмечает FT, заявляемый Alibaba курс на создание инновационных технологических продуктов противоречит ее решению о выплате дивидендов и планам по выкупу акций на средства, которые можно было бы вложить в дальнейшее развитие.

"Alibaba подает неоднозначные сигналы своими финансовыми решениями, - заявил изданию американский инвестор Кевин Сюй. - Это двойной проигрыш. Даже такие прибыльные технологические компании, как Alphabet и Amazon, не выплачивают дивиденды, потому что у них есть план дальнейшего роста и инноваций".