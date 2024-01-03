Завод в Саратовской области увеличил мощность сернокислотного производства на 40%

Выход на проектную мощность планируется в первом квартале 2024 года

САРАТОВ, 3 января. /ТАСС/. Мощность сернокислотного производства на Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области в 2023 году выросла на 40% - с 800 тыс. до 1,1 млн тонн серной кислоты в год. Инвестиции "Фосагро" в проект составили почти 6,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

"В 2023 году производитель минеральных удобрений в Балакове Саратовской области провел коренную модернизацию сернокислотной установки СК-20 с применением отечественного оборудования. Производительность системы на Балаковском филиале АО "Апатит" увеличена на 40% - с 800 тыс. до 1,1 млн тонн серной кислоты в год. Выход на проектную мощность планируется в первом квартале 2024 года. Собственные инвестиции "Фосагро" в проект составили почти 6,6 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Серная кислота считается мощным окислителем, активно используется в разных промышленных отраслях. Применяется, например, в производстве минеральных удобрений, красителей, химических волокон, а также в металлургии.

В целом в 2023 году компания "Фосагро" направила на развитие балаковской площадки 11,7 млрд рублей. Как сообщил гендиректор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, слова которого привели в министерстве, в рамках стратегии развития до 2025 года планируется рекордный объем капитальных вложений в компании группы в 2024 году - 73 млрд рублей. В частности, был пересмотрен инвестпроект по развитию мощностей балаковского комплекса, финансирование увеличено с 15,6 до 27 млрд рублей.

"Сейчас активно идет реализация третьего этапа развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK и увеличением валового объема выпуска готовой продукции. К 2026 году мы планируем создать в Балакове мощности по производству почти 1 млн тонн сложных NPK-удобрений и более 0,5 млн тонн DAP. В результате общий объем выпуска продукции балаковским комплексом может увеличиться на 28% в зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции", - отметил Рыбников, добавив, что создаваемые в Балакове производственные линии будут ориентированы на удовлетворение растущих потребностей отечественных аграриев.

Балаковский филиал АО "Апатит" - самое южное предприятие "Фосагро", специализируется на производстве фосфорсодержащих удобрений, кормовых фосфатов и сульфата аммония, является единственным в стране производителем кормового монокальцийфосфата - пищевой добавки для сельскохозяйственных животных и птиц. Подразделение выпускает более 2,3 млн тонн агрохимической продукции в год и активно развивается.