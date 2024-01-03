В Заполярье возведение комплекса перегрузки угля порта "Лавна" намерены завершить в 2024-м

В декабре также планируют завершить строительно-монтажные работы на железнодорожной ветке между станциями Выходной и Лавна на западном берегу Кольского залива

МУРМАНСК, 3 января. /ТАСС/. Строительство комплекса перегрузки угля порта "Лавна", возводимого на западном берегу Кольского залива в Мурманской области, завершат в декабре 2024, сообщили ТАСС в министерстве развития Арктики и экономики Заполярья.

"В декабре 2024 года завершится строительство комплекса перегрузки угля "Лавна", якорного проекта Мурманского транспортного узла, на западном берегу Кольского залива, что потенциально в два раза увеличит объем грузоперевалки в глубоководном незамерзающем порту Мурманска - до 110 млн тонн ежегодно", - сказали в Минарктики.

Также в декабре 2024 года планируется завершить строительно-монтажные работы на железнодорожной ветке между станциями Выходной и Лавна на западном берегу Кольского залива, рабочее движение по которой в 2023 году запустил президент России Владимир Путин. "В том числе [завершится] строительство четырех новых железнодорожных станций, 112 искусственных сооружений, реконструкция станции Выходной, возведение 11 мостов и путепроводов, строительство двух автодорожных путепроводов и двух автодорожных путепроводов тоннельного типа", - уточнили в министерстве.

О порте Лавна и Мурманском транспортном узле

Строительство порта Лавна и железнодорожных подходов к нему началось в 2018 году. В 2020 году контракт на возведение ж/д ветки к порту через реку Тулома был разорван после падения цен на уголь, который должен был стать одним из основных грузов для перевалки мощностями порта. Часть инвесторов покинула проект. В 2021 году Государственная транспортно-лизинговая компания приступила к пересборке проекта Мурманского транспортного узла и порта Лавна.

В декабре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 37,7 млрд рублей на завершение строительства железнодорожного участка в 49,7 км от станции Выходной до станции Лавна, включая мост через реку Тулому и ж/д подходы к порту "Лавна". Запуск Лавны будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Индию. Порт Лавна также внесет важный вклад в решение стратегической задачи по переориентации грузовой базы российских экспортеров из портов Прибалтики на отечественные портовые мощности.

Проект Мурманского транспортного узла предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и нефтяного терминалов, и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна. Конечная цель проекта - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба - центра по переработке грузов, который будет интегрирован в международный транспортный коридор Север- Юг.