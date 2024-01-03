Кассация отменила решение о взыскании 45,5 млн рублей с МЧС по иску "дочки" Ростеха

Директор правового департамента МЧС России Александр Почкин отметил, что в мотивировочной части постановления кассационной инстанции судебная экспертиза определена как обязательная

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа отменил решение нижестоящих судов о взыскании с МЧС России по иску Национального центра информатизации (НЦИ, принадлежит Ростеху) 45,5 млн рублей, выделенных на проведение заключительного этапа научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) для системы "Безопасный город". Об этом ТАСС сообщил директор правового департамента МЧС России Александр Почкин.

"Суд удовлетворил нашу кассационную жалобу и отменил решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда о взыскании 45,5 млн рублей в счет оплаты якобы выполненных Национальным центром информатизации работ для аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город". Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, где будут изучены качество, полнота и достоверность выполненной работы с учетом проведения судебной экспертизы", - сказал он.

Почкин пояснил, что в мотивировочной части постановления кассационной инстанции судебная экспертиза определена как обязательная. Ранее при рассмотрении иска в суде первой инстанции ходатайство о ее проведении не заявлялось. Это, по мнению главы правового департамента МЧС, и позволило истцу выиграть иск.

Национальный центр информатизации был головным исполнителем работ общей стоимостью 670 млн рублей по созданию единых стандартов, технических требований и прогнозно-аналитических решений для аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Работа началась в 2020 году и состояла из пяти этапов, четыре из которых были приняты МЧС России. Последний этап был завершен в конце 2022 года. МЧС его отказалось принимать, посчитав данную работу ненадлежащей. Арбитражный суд Москвы по иску НЦИ взыскал 45,5 млн рублей, позже это решение подтвердила и апелляционная инстанция. По исполнительному листу со счетов Центральной базы измерительной техники МЧС России было взыскано в пользу НЦИ 45,5 млн рублей. МЧС в свою очередь подало кассационную жалобу. В Ростехе утверждали, что все работы были проведены качественно.

"Безопасный город"

В ноябре 2020 года пресс-служба МЧС России сообщала, что с целью повышения эффективности "Безопасного города" до 2022 года будут разработаны единые стандарты на всех уровнях государственной власти. По итогам конкурсных процедур заключен соответствующий контракт между МЧС России и Национальным центром информатизации. В частности. планировалось разработать в том числе прогнозные, аналитические модели по 12 ключевым рискам и типовые сценарии реагирования на них, а также проекты правовых документов по построению и развитию АПК. В ходе реализации НИОКР был создан испытательный стенд для апробации и отладки программно-технических решений "Безопасного города". В планах у МЧС было и создание в 2022 году единого оператора для аппаратно-программного комплекса в лице публично-правовой компании.

АПК "Безопасный город" входит в государственную программу "Защита населения и территорий от ЧС". Технические требования к нему были сформированы в 2014 году. Планировалось, что он заработает по всей России в 2017 году, но тогда по различным причинам этого не произошло. Сейчас система полноценно работает в нескольких десятках регионах России, еще в нескольких - в тестовом режиме.