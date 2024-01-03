В России средняя сумма покупки доллара в обменнике упала в 2,3 раза

По данным экспертов банка "Русский стандарт", общий средний чек продажи доллара в декабре составил $470, а покупки - $733

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Средняя сумма покупки американской валюты в обменных пунктах РФ упала в 2,3 раза, до $733. Средний размер покупки также снизился, на 19,2%, до $470, подсчитали для ТАСС эксперты банка "Русский стандарт".

Согласно их данным, общий средний чек продажи доллара в декабре составил $470, а покупки - $733. В ноябре эти показатели были на уровне $582 и $1 672. В целом, в валютообмене россияне предпочитают доллары. По данным банка "Русский стандарт", общее число конвертаций с ним в декабре было в два раза больше, чем с европейской валютой. Согласно статистике, американские доллары чаще продавали, чем покупали. Общее количество его продаж в отделениях банка оказалось почти в два раза больше, чем покупок.

У евро же в офлайн-конвертациях также лидируют продажи. По данным банка, в декабре их оказалось на 16% больше, чем покупок.

Статистика показала, что безналичные доллары в декабре чаще продавали, чем покупали. Общее число таких онлайн-продаж было на 37% больше, чем покупок. При этом евро в онлайне, напротив, чаще покупали, чем продавали. Число таких онлайн-покупок в декабре оказалось на 27% больше, чем продаж.

"В первых числах декабря, на фоне ожидаемого ухода поддержки рублю в виде продаж валюты в рамках налоговых выплат, начался рост курса валют на Московской бирже. Помимо различных рыночных факторов на курс национальной валюты в декабре влияла и геополитика. Тем не менее существенного ослабления рубля не произошло. Поддержку ему оказывало дальнейшее продолжение шагов по налаживанию баланса экспорта и импорта", - прокомментировал ТАСС ситуацию на финансовом рынке директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

В рамках исследования эксперты банка изучили объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в "Русском стандарте" в декабре и ноябре 2023 года.