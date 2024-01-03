Годовая инфляция в Турции в декабре составила 64,77%

По данным телеканала Habertürk, в декабре в стране зафиксировали самый высокий с 2001 года уровень инфляции

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря составила 64,77% по сравнению с 62% месяцем ранее. Об этом сообщил национальный институт статистики.

В свою очередь группа независимых экономистов (ENAG) сообщила, что инфляция в Турции в декабре составила 127,2%. В ноябре она оценивалась в 129,3%.

Телеканал Habertürk отмечает, что в декабре 2023 года в Турции отмечен самый высокий с 2001 года уровень инфляции.

На основе показателей, оглашенных турецким ведомством статистики, определены зарплаты работников госсектора и госслужащих с учетом нового минимального размера оплаты труда, который был утвержден 27 декабря в размере 17 002 турецких лир ($578,25). Минимальная зарплата составит 32 960 лир ($1 108), отмечает телеканал A Haber.

Согласно прогнозам Центробанка (ЦБ) Турции, инфляция в стране по итогам 2023 года прогнозировалась на уровне 65,39%.

Как ожидается, экономический рост в Турции по итогам 2023 года достигнет 4,22%. Спустя год, как прогнозирует ЦБ, рост турецкой экономики составит 3,29%.