Мишустин потребовал внимательно следить за соблюдением стандартов и ГОСТов товаров

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал внимательно отслеживать соблюдение стандартов и ГОСТов товаров, которые в первую очередь интересуют россиян.

"Надо в первую очередь проверять соблюдение стандартов в тех продуктах, которые интересуют людей. Я бы сказал, сделать такую приоритизацию, то есть ставить во главу угла то, что волнует людей", - указал председатель правительства на встрече с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым. Глава кабинета министров напомнил, что ранее благодаря такой работе в четыре раза сократилось количество фильсифицированного топлива на заправках. "Это важные направления. Эту работу, конечно, надо держать на особом контроле", - отметил Мишустин, выслушав доклад Шалаева о работе над новыми стандартами, в том числе на мед.

"В последнее время огромное количество стандартов разработано. Важно, чтобы они существовали не сами по себе, а были востребованы, потому что именно практика именно задает стандарт", - считает премьер-министр. На его взгляд, также очень важна обратная связь. "Это касается всего, но, наверное, наиболее значимые вещи - это вес в продуктах: в упаковке должно быть ровно столько, сколько по государственному стандарту. Людей это волнует", - подчеркнул председатель правительства.

Мишустин также обсудил с руководителем Росстандарта, как идет интеграция новых регионов в российскую систему технического регулирования. "Стандарты необходимы для достижения нашей страной технологического суверенитета во всех направлениях и во всех отраслях, особенно в развитии передовых направлений, чтобы предприятия могли в условиях действующих санкций и ограничений выстраивать технологические цепочки, работать со смежниками", - отметил глава кабинета министров.