Глава федерального агентства Антон Шалаев сообщил, что также идет работа по борьбе с фальсификатом

МОСКВА, 3 января./ТАСС/. Росстандарт разрабатывает ГОСТ для маркетплейсов, сообщил глава федерального агентства Антон Шалаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"У нас сейчас идет работа над ГОСТом для маркетплейсов, для электронной торговли. Внесены уже изменения в базовый ГОСТ по торговле, где введено понятие "интернет-торговля" и так далее", - рассказал Шалаев.

Кроме того, ведется активная работа по борьбе с фальсификатом. В том числе, речь идет о новых стандартах для исследования меда в целях обнаружения наличия непищевых добавок, заменителей натуральных продуктов сахарными сиропами.

"Росстандарт и его подведомственные организации начали на местах непосредственно оказывать полное содействие в первую очередь промышленным предприятиям новых регионов по вопросам, связанным с метрологией, стандартизацией, сертификацией, испытаниями продукции. Наша задача сейчас - развивать качественную инфраструктуру технического регулирования в новых регионах", - отметил Шалаев.

Так, для проведения поверок, калибровок средств измерений, используемых в новых регионах, уже применяется механизм "единого окна", который позволяет упростить логистику, сократить срок оказания услуг. В новых регионах созданы территориальные отделы госконтроля и надзора, а также сформированы два новых подведомственных Росстандарту предприятия - центры стандартизации, метрологии и испытаний в Луганской и Донецкой народных республиках.