Дефицит внешней торговли Украины за 11 месяцев 2023 года достиг $34,1 млрд

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что главными статьями экспорта в 2023 году было аграрное сырье и продовольствие

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Дефицит внешней торговли Украины с января по ноябрь 2023 года достиг $34,1 млрд, дефицит торговли товарами составил $25,7 млрд. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Дефицит внешней торговли - $34,1 млрд, в том числе по товарам - $25,7 млрд, услугам - $8,4 млрд", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Гетманцева. За отчетный период было экспортировано товаров на $31,3 млрд, что на 17 % меньше значений 2022 года, а импортировано - на $57 млрд (на 16% больше). Дефицит торговли товарами увеличился с января по ноябрь 2023 года почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года ($8,7 млрд).

Главными статьями экспорта в 2023 году было аграрное сырье и продовольствие - 63% всех поставок, или $19,6 млрд (минус 6,6% в годовом исчислении). Крупнейшей статьей импорта стала продукция машиностроения - 31% всего объема, или $17,4 млрд (плюс 36% в годовом исчислении).

Наибольший дефицит в торговле товарами у Украины отмечается со странами Азии - $11,5 млрд, почти две трети приходится на Китай. С государствами Европы показатель составил $9,1 млрд, в том числе $7,4 млрд с членами ЕС. Положительный баланс в торговле товарами сохраняется только с Африкой (плюс $0,9 млрд) и СНГ (плюс $0,4 млрд).

Самой большой статьей в экспорте услуг является IT, что составляет $6,1 млрд, или 41% (минус 7,3% в годовом исчислении). Самая большая позиция в импорте услуг - личные путешествия и расходы мигрантов за рубежом - $12,7 млрд, или 55% (минус 3,5%).

По данным Государственной таможенной службы Украины, за 11 месяцев 2022 года было импортировано товаров на $49,4 млрд, экспортировано - на $40,7 млрд. Дефицит внешней торговли товарами достигал $8,7 млрд. В целом по итогам 2022 года дефицит внешней торговли товарами составил $11,13 млрд, в 2021 году - $4,77 млрд.