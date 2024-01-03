Объем экспорта продукции АПК из Омской области вырос за 2023 год на 34%

За год было экспортировано продукции на $425,7 млн

ОМСК, 3 января. /ТАСС/. Омская область увеличила в 2023 году экспорт сельхозпродукции на 34% по сравнению с 2022 годом, сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко.

"Омская область - аграрный регион. В 2023 году нам удалось увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции на 34%. Основными странами-импортерами омской продукции по-прежнему остаются Казахстан, Китай, Южная Корея и Турция. Всего мы экспортируем нашу продукцию в 40 стран мира", - рассказал Хоценко.

Как уточнили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, всего за 2023 год отправили на экспорт продукции АПК на $425,7 млн. Благодаря этому регион также перевыполнил почти на 60% план, установленный нацпроектом "Международная кооперация и экспорт". Основной объем отправленных за рубеж продуктов пришелся на зерновые и масличные культуры, кондитерские изделия, продукты переработки зерна и напитки.

Развитию экспорта способствует господдержка, подчеркнул губернатор. В частности, предприятия могут воспользоваться льготными тарифами на перевозку зерновых культур, компенсировать часть транспортных расходов при вывозе сельхозпродукции за рубеж, получить льготные кредиты. "В 2023 году региональным экспортерам была оказана помощь в размере более 450 млн рублей, мы продолжим поддерживать наших производителей", - отметил он.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. Традиционно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в 2023 году из-за аномально засушливого лета их урожай снизился до 2,5 млн тонн. При этом омские аграрии смогли собрать рекордный с 2018 года - 398 тыс. тонн - урожай картофеля.