Курганским дорожникам и проектировщикам повысят зарплату на 10%

На эти цели ежегодно будет дополнительно направляться более 120 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Работникам хозяйственных обществ, учредителем которых является правительство Курганской области, повысят зарплату на 10%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"В регионе работают несколько хозяйственных обществ, учредителем которых является правительство области. Заработная плата основной части из них не привязана к сдельным условиям, к минимальной оплате труда, размер которой увеличивается в этом году. А потому приняли решение, что с 1 января 2024 года заработная плата таких сотрудников также будет увеличена на 10%. На эти цели ежегодно будет дополнительно направляться более 120 млн рублей", - отметил Шумков.

По словам губернатора, речь идет о сотрудниках хозяйственных обществ, которые специализируются на строительстве и ремонте дорог, а также проектировании государственных объектов.

Ранее губернатор сообщал, что повышение зарплат в 2024 году планируется в сферах образования, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и природных ресурсов, гражданской защиты, органов госвласти и местного самоуправления. На повышение выплат этим категориям направят 650 млн рублей.