"Газпром" вывел поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на принципиально новый уровень

В холдинге сообщили, что установили новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. "Газпром" 2 января установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" и вывел экспорт газа в КНР на принципиально новый уровень, говорится в сообщении холдинга.

"В начале января "Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. Более того, уже 2 января этот новый уровень был превышен, и "Газпром" обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям", - сказано в сообщении.

Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, напомнили в компании.

В 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность в 38 млрд куб. м газа в год, напомнили в "Газпроме".

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.

При этом позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.