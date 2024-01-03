Сайт крупнейшей платформы онлайн-объявлений в Турции стал недоступен

В соцсетях появились сообщения, что из-за долгов платформу приобрела технологическая фирма из США

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Сайт крупнейшей в Турции платформы онлайн-объявлений и электронной торговли Sahibinden почти сутки недоступен для пользователей. Компания сообщила, что у нее возникли технические проблемы и она планирует решить их в ближайшее время. В то же время в соцсетях появились сообщения, что из-за долгов платформу приобрела технологическая фирма из США.

Первые сообщения о проблемах с доступом к сайту Sahibinden.com появились в ночь на среду. К полудню турецкие пользователи Сети стали писать, что срок действия домена истек и его якобы приобрела зарубежная компания. Называется, в частности, американская Network Solutions LLC.

Телекомпания NTV, сообщившая о возможности продажи Sahibinden, разместила на своем сайте заявление компании, в котором говорится, что услуги онлайн-платформы временно недоступны из-за технических проблем, возникших с фирмой, обслуживающей домен. "Работы по скорейшему устранению проблемы продолжаются, мы сообщим о ее результатах", - отмечается в заявлении.

Платформа Sahibinden - аналог популярного в России Avito - была создана в 2000 году, в настоящее время ежемесячно ее посещают десятки миллионов человек.