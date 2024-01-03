В Финляндии зафиксировали рекорд энергопотребления в сутки

Показатель достиг отметки 14,5 МВт

ХЕЛЬСИНКИ, 3 января. /ТАСС/. Финляндия зафиксировала рекордный показатель суточного энергопотребления - свыше 14 500 МВт. Об этом сообщил финский национальный оператор электросетей Fingrid.

Установившиеся в стране с начала года морозы привели к увеличению потребления электроэнергии до рекордного уровня - более 14 500 МВт, говорится в сообщении оператора.

Ранее компания Fingrid проинформировала, что рекорд суточного энергопотребления в 2023 году был зафиксирован на уровне 13 200 МВт.

По оценкам Fingrid, потребление электроэнергии к концу недели может вырасти до отметки около 15 000 МВт. При этом доступность электроэнергии на рынке остается на хорошем уровне, ее дефицита не ожидается, утверждает оператор.

Ранее Финский метеорологический институт сообщил, что на этой неделе морозы не ослабнут в стране. Он выпустил оранжевое предупреждение для всех регионов республики, за исключением Лапландии, об очень сильных морозах - ниже 20 градусов Цельсия, которые продержатся до конца недели. 2 января был установлен рекорд этой зимы - минус 37,8 градуса в местечке Юливиеска (Северная Остроботния), сообщили синоптики.