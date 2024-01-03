В декабре украинцы купили рекордный объем валюты более чем за 10 лет

Он составил $1,026 млрд

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Объем чистой покупки иностранной валюты украинцами достиг в декабре 2023 года максимума за 11 лет - $1,026 млрд. Об этом сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на статистику Нацбанка Украины.

В октябре 2012 года этот показатель достиг $2,17 млрд, а в ноябре - $1,52 млрд, при этом численность населения страны была гораздо больше, чем сейчас.

Также увеличили покупку безналичной валюты физические лица - до $530 млн с $507 млн в ноябре. Продажа безналичной валюты выросла с $260 млн в ноябре до $312 млн в декабре.

В ноябре чистая покупка валюты населением составила $622 млн.